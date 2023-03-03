«Выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации». Суд решил, что петербуржец пытался вплавь добраться из Крыма в Одессу, чтобы воевать против России

Верховный суд Крыма приговорил жителя Петербурга к шести годам колонии строгого режима по обвинению в попытке вступить в незаконное вооруженное формирование в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе суда, не назвав имени осужденного.

Там уточнили, что петербуржца обвиняли в покушении на незаконное пересечение границы и приготовлении к государственной измене.

Как утверждало обвинение, 40-летний мужчина через интернет связался с добровольцами, воюющими на стороне Украины, и договорился с ними о своей будущей службе в их подразделении.

После этого осужденный якобы пытался пересечь сухопутную границу с Украиной в Брянской области, но это у него по каким-то причинам не получилось.

Тогда мужчина решил добраться в Украину вплавь. Летом мужчина приехал в Крым, где купил гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани и другие приспособления, а 6 августа начал свой заплыв в сторону Одессы через акваторию Черного моря.

«При себе у него были камуфлированная форма, берцы и другие предметы, приобретенные для перехода на сторону противника. Он выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Спустя два дня недалеко от села Оленевка Черноморского района мужчину все же задержали пограничники. Петербуржца подняли на борт пограничного сторожевого корабля, а затем передали силовикам. До Одессы ему оставалось проплыть 180 километров.

Источник: «Интерфакс»

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