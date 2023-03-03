Во Владивостоке суд приговорил к семи годам заключения срочника, который поджег здание военкомата

Во Владивостоке 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя по делу о поджоге военкомата летом 2022 года. Его признали виновным в совершении теракта, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 21-летний житель Владивостока, который на тот момент проходил срочную службу, ночью 8 июня поджег здание военкомата. Обвинение настаивало на том, что он сделал это, чтобы повлиять «на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

Кроме того, следователи утверждают, что военнослужащий решил поджечь военкомат по заказу неизвестного в мессенджере, который пообещал солдату за полное уничтожение здания вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, военнослужащий признал свою вину, его имя не сообщается. Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся пять лет — в колонии строгого режима.

В ночь на 8 июня во Владивостоке пытались поджечь военкомат Ленинского и Фрунзенского районов, пишет «Медиазона». В результате у деревянного здания начала XX века пострадала облицовка.

В конце января в России суд впервые вынес приговор по статье о теракте за поджог военкомата. Жителя Югры Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии.

Источник: 1-й Восточный окружной военный суд, «Медиазона»

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