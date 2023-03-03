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В США двоих мужчин обвинили в передаче России подсанкционной электроники для авиации 

12:08 • 03.03.2023

В США задержали двоих жителей штата Канзас по обвинению в передаче России авиационных технологий в обход американского экспортного контроля, сообщается на сайте Минюста США. 

По данным следствия, 59-летний Сирил Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон продавали авиатехнику через свою фирму KanRus компаниям, которые эксплуатируют самолеты российского производства, а также ремонтировали сломавшуюся электронику.

В ФБР сообщили, что KanRus поставляла авиационное оборудование в Россию с конца 2020 года. «В ноябре 2020 — феврале 2021 года обвиняемые получили от российской компании для ремонта авиационное оборудование, в том числе компьютерный процессор со стикером Федеральной службы безопасности», — говорится в пресс-релизе. 

После начала войны в Украине США запретили поставлять авиационное оборудования российским структурам. 28 февраля власти США задержали посылку, в которой было бортовое оборудование компании Honeywell, заказанное еще до войны, и сообщили Буяновскому и Робертсону, что для его отправки нужна лицензия.  

Тем не менее эту электронику нелегально поставили в Россию в мае-июле через Армению и Кипр, а другие посылки, как сообщается, доставляли через Германию и ОАЭ.

Источники: Reuters, Минюст США 

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