Поддержать
Новости

В Перми подросток вывесил баннер в память о Борисе Немцове. На него, его друга и их родителей составили протоколы

22:18 • 03.03.2023

В Перми силовики составили административные протоколы на двоих подростков и их родителей. Поводом стал баннер, который один из несовершеннолетних вывесил в годовщину убийства политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Артема Файзулина.

По его словам, подростков Георгия и Дмитрия задержали 27 февраля после того, как один из них вывесил баннер с надписью «Борись 1959-2015» около Центрального рынка, а второй сфотографировал его.

Позже силовики оформили на подростков протоколы по статье о нарушении правил размещения на зданиях агитационных и иных информационных материалов, а на их родителей — о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Источник: «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»