В Перми подросток вывесил баннер в память о Борисе Немцове. На него, его друга и их родителей составили протоколы

В Перми силовики составили административные протоколы на двоих подростков и их родителей. Поводом стал баннер, который один из несовершеннолетних вывесил в годовщину убийства политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Артема Файзулина.

По его словам, подростков Георгия и Дмитрия задержали 27 февраля после того, как один из них вывесил баннер с надписью «Борись 1959-2015» около Центрального рынка, а второй сфотографировал его.

Позже силовики оформили на подростков протоколы по статье о нарушении правил размещения на зданиях агитационных и иных информационных материалов, а на их родителей — о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Источник: «ОВД-Инфо»

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