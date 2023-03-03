В Москве убит один из создателей вакцины «Спутник V». Его задушил собственный гость

В Москве убит старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в территориальном отделе полиции.

По его словам, убийство произошло в квартире Ботикова на улице Рогова на северо-западе Москвы. Мужчину в ходе ссоры задушил собственный гость, чье имя не называется.

В свою очередь, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова уточнила, что «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем». По словам Ивановой, убийца был задержан и в ходе допроса признал свою вину. По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Андрей Ботиков был одним из соавторов патента на вакцину «Спутник V». В июне 2021 года президентским указом Ботиков вместе с другими учеными, принимавшими участие в разработке вакцины, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: РБК

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