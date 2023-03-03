Депортированный из России блогер Некоглай передал пять дронов ВСУ 

Депортированный из России в конце ноября прошлого года молдавский блогер Некоглай (Николай Лебедев) передал украинской армии пять дронов. Ролик об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

На кадрах Некоглай встречается с несколькими военнослужащими 63-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в Киеве и передает дроны бойцу с позывным Кракен. Кроме того, блогер рассказал, что передаст военным автомобиль, после того как починит его. В ответ военнослужащие подарили Некоглаю запас армейских сухпайков.

До ноября 2022 года Некоглай жил в Москве. Однако после доноса главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной блогера задержали, поместили в спецприемник, где избили, насильно обрили наголо и заставили извиняться на камеру.

Поводом стал ролик, в котором тиктокер изобразил российского солдата.

Позже сам блогер подробно рассказал об издевательствах со стороны силовиков, которые, среди прочего, пытались изнасиловать его пластиковой бутылкой. Некоглая оштрафовали на пять тысяч рублей и депортировали из России в Молдову.

Источник: Некоглай

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