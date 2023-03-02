«Я тебе сейчас уебу». Адвокатка Моргенштерна рассказала, как рэпер уезжал из России через Беларусь. Там его почти задержали

В начале 2022 года рэпер Алишер Моргенштерн уезжал из России через Беларусь, где его практически задержали. Об этом в интервью ютуб-каналу «Максимально» адвокатка Мария Колесова-Гудилина, которая также работала с Тимой Белорусских.

«В момент, когда [Моргенштерн] ехал в Беларусь, меня попросили его встретить и проводить <...> Побыть таксистом, блядь, — сказала Гудилина. — Вдруг что-то произойдет. Ну там действительно произошло — ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью. — Прим. “Холода“) стал идти [к нам], а я просто встала и говорю: “Покажите постановление“. А он [силовик] говорит: “Я тебе сейчас уебу“. А я говорю: “Давай“. [Моргенштерн] в этот момент успел уехать: они с той стороны не перекрыли [путь] — и он уехал, сел в самолет и улетел».

Как пояснила Колесова-Гудилина, в этот момент они с Моргенштерном сидели в кафе. В окно она увидела, как в здание аэропорта направляются силовики, и сказала: «Вам пора». Моргенштерн ушел через «черный ход», а Колесова-Гудилина, по ее словам, встала в проходе, чтобы не дать силовикам зайти в кафе. «Они просто охерели от моей наглости, — говорит Колесова-Гудилина. — Там можно было, конечно, подумать, чтобы его задержать в аэропорту, но он не совсем обычно улетел, я не могу сказать, как».

«Это был максимально странный опыт», — так Колесова-Гудилина описала произошедшее. При этом она отметила, что не является «основным адвокатом» Моргенштерна.

Напомним, Моргенштерн переехал из России в Дубай после предъявленных обвинений в торговле наркотиками — об этом стало известно в начале февраля 2022 года. В Беларуси его хотели задержать именно из-за заведенного уголовного дела в России.

Источник: «Максимально»

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