Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Ответственность на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус»

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Выступая по видеосвязи на церемонии открытия Года педагога и наставника в Пятигорске, он заявил, что нападавшие проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

«Видели, что это гражданская машина, что там сидят дети. “Нива” обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — сказал Путин, который должен был выступить в Пятигорске лично, но отменил поездку из-за произошедших событий.

В четверг 2 марта около полудня губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил, что «с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа». По его словам, диверсанты обстреляли движущейся автомобиль, в результате чего один человек погиб, а также был ранен десятилетний ребенок.

После этого российские пропагандистские СМИ начали писать про обстрел школьного автобуса — позже это опровергли региональные власти. Кроме того, появились сообщения, что вооруженные люди с желтыми повязками взяли в заложники жителей двух сел. Так, Baza писала, что в селе Сушаны «диверсанты взяли в заложники как минимум мужчину, женщину и двоих детей». Чуть позже издание сообщило, что там же взорваны электроподстанция и газовая станция.



В свою очередь, агентство РИА «Новости» передавало, что неизвестные удерживают заложников в здании магазина в селе Любечане, которое находится примерно в 20 километрах от Сушан. Позже ни одно из сообщений о захвате заложников так и не было официально подтверждено.

Вскоре ФСБ без подробностей сообщила, что в приграничном Климовском районе Брянской области «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». В то же время представители оперативного командования ВСУ «Север» заявили, что ничего не знают об инцидентах в приграничных районах России. На события в Брянской области отреагировал также глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав произошедшее провокацией российских властей.

«Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ, не убивает там людей, в особенности мирных. Украине такое не нужно», — сказал он, не исключив при этом, что «могли активизироваться российские партизаны»

В итоге ответственность за события в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус» — они представляются гражданами России, которые воюют на стороне Украины. В их телеграм-канале появилось видео, записанное на фоне входа в фельдшерский пункт села Любечане.

«Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам понять, что они не рабы», — говорит мужчина на видео и призывает простых россиян «поднимать бунт и сражаться».

Как оказалось, один из людей на видео «РДК» — его командир Денис Капустин — известный в прошлом русский националист и футбольный фанат, уехавший из России несколько лет назад. В конце января Волгоградский суд заблокировал интервью, в котором он признается, что воюет за Украину в составе «Русского добровольческого корпуса».

Около половины третьего ТАСС сообщил, что «украинские диверсанты» перестали проявлять признаки активности и могли покинуть территорию России. 3 марта пройдет запланированное совещание Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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