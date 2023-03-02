В Брянской области неизвестные диверсанты вступили в бой с российскими военными. Боев на территории России раньше не случалось

В Брянской области российские силовики вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой, утверждает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Телеграм-каналы сообщают о боях с диверсантами «с желтыми повязками» на руках. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что «мероприятия по ликвидации диверсантов» ведутся вооруженными силами России, однако не уточнил, о каких именно диверсантах идет речь.

По данным ТАСС, среди местных жителей есть погибшие и раненые.

Как пишет телеграм-канал SHOT, погибли школьница и водитель школьного автобуса. Позже власти региона заявили ТАСС, что информация о смерти девочки не соответствует действительности. По их словам, девочка жива и находится в больнице. Также власти отрицают факт нападения на школьный автобус.

«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В свою очередь, РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы передает, что в селе Любечане несколько человек захвачены в заложники в здании магазина.

Ранее телеграм-каналы SHOT, Baza и Mash сообщили, что неизвестные бойцы также вступили в бой в селе Сушаны. Также взорваны электроподстанция и газовая станция.

Официальные лица и информагентства ничего не говорят о принадлежности диверсантов, в то же время телеграм-канал Baza пишет, что они носят желтые повязки — отличительный знак ВСУ.

Из сообщений не ясно, идет ли речь об одной и той же группе диверсантов или нескольких. Села Любечане и Сушаны находятся рядом с украинской границей на расстоянии примерно 20 километров друг от друга.

До сих пор украинские военные ни разу не вступали в бой на территории России, а представители Киева не раз заявляли, что ВСУ не намерены продвигаться дальше международно признанных украинских границ.

Источники: ТАСС (2), SHOT, Baza, Mash, РИА «Новости», Александр Богомаз

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