Российские суды массово предоставляют отсрочки от исполнения приговора тем, кто согласен воевать в Украине

После объявления мобилизации российские суды массово начали предоставлять отсрочки от исполнения приговора осужденным, которые соглашаются воевать в Украине. Кроме того, силовики закрывают глаза на нарушения административного надзора теми, кто уже был на фронте. Об этом пишет «Верстка».

По данным издания, чтобы получить отсрочку необходимо только, чтобы осужденный согласился ехать на фронт. В таком случае судьи применяют статью 398 УПК, которая «в исключительных обстоятельствах» позволяет отсрочить исполнение приговора.

Так, от наказания фактически освобождаются мужчины, осужденные за кражи, хранение наркотиков, вождение в пьяном виде, злостную неуплату алиментов и побои. Тем, кто готов отправиться на фронт, в этом помогает прокуратура и ФСИН, которые часто сами ходатайствуют о предоставлении такой отсрочки.

Как выяснила «Верстка», в Саратовской области с октября по февраль суды из десяти ходатайств на отсрочку удовлетворили восемь. Как минимум трое мужчин, которые ее получили, были осуждены за кражи автомобильных аккумуляторов, телевизора и велосипеда.

Также подобные случаи издание нашло в картотеках судов Москвы, Еврейской автономной области, Пермского края и Амурской области. При этом осужденные сначала отправлялись на фронт, а только потом получали отсрочку. В судах их интересы представляли родственники или сотрудники ФСИН.

Кроме того, по информации издания, российские власти стали благосклоннее относиться к тем, кто уже отбыл срок и участвовал в «специальной военной операции». Их либо вообще не наказывают за нарушение правил административного надзора, либо выписывают минимально возможные штрафы, тогда как для других осужденных подобные нарушения грозят возвращением в места лишения свободы.

Источник: «Верстка»

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