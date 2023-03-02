«Покошмарить петуха». В Белгородской области волонтер, помогавший журналисту «Дождя», сдал его силовикам, которые заставили удалить весь отснятый материал

Оператора телеканала «Дождь» Ардена Аркмана, который снимал сюжет о жизни Белгородской области во время войны, задержали силовики. Поводом стало отсутствие у него специального пропуска, заявку на который журналист подавал. Заявку одобрили, но сам документ Аркман так и не получил.

В руках силовиков журналист оказался благодаря волонтеру Евгению Бакало — главе белгородского объединения «Десятый круг», которое доставляет еду и одежду беженцам из Украины.

Бакало пообещал Аркману отвезти его в приграничное село, но по дороге остановился и вышел из машины, чтобы сделать звонок. При этом он забыл о надетом и включенном петличном микрофоне, из-за чего журналист услышал, о чем волонтер говорит по телефону.

Как оказалось Бакало звонил своим знакомым с просьбой оповестить полицию о приезде «вражеского» журналиста. «Это, короче, с "Дождя" корреспонденты. Вражеские, короче, наши. Петухи. Набери на пост, [пусть спросят,] где разрешение на приграничную зону <﻿…﻿> Короче, надо их покошмарить. Остановить и проверить документы, пропуски-мопуски», — сказал Бакало.

Вскоре полицейские задержали Аркмана и бывшего с ним волонтера, но последнего быстро отпустили. Журналиста же отвезли на приграничный пункт и продержали там под дулом автомата несколько часов.

«Мне сказали стереть все данные [с камеры]. И флешка, и камера находились у них. Где-то три часа я не видел, что с ними делали. Все это время я сидел в комнатке, где напротив меня был охранник с направленным [на меня] автоматом. Под конец он его опустил, потому что устал держать», — рассказал оператор.

Источник: Телеканал «Дождь»

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