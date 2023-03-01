В России засекретили данные о собственниках недвижимости 

В России 1 марта вступили в силу поправки к закону о персональных данных, которые запрещают публиковать информацию из Единого государственного реестра недвижимости о собственниках без их согласия.

Теперь Росреестр не будет указывать фамилию, имя и отчество собственников, если выписку заказывает посторонний человек. При этом без специального заявления эти данные останутся доступными для супругов, а также для нотариусов и государственных органов, в том числе правоохранительных.

По мнению экспертов, введенные ограничения на получение выписок из ЕГРН осложнят работу арендодателями и риэлторам и приведут к росту мошенничеств, писал «Коммерсантъ».

До сих пор, выписки из ЕГРН активно использовали в своей работе журналисты-расследователи. Для борьбы с ними ранее власти просто меняли имена собственников на специальные коды из букв и цифр. Так, в 2016 году Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией выяснили, что Росреестр поменял информацию о недвижимости, которая принадлежала сыновьям генерального прокурора Юрия Чайки. Имена Артема и Игоря Чаек тогда заменили на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Источники: Официальный интернет-портал правовой информации, «Коммерсантъ»

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