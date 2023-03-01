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«В одном контексте с пользователями». Соцсеть «ВКонтакте» запретила сотрудникам работать удаленно не из России

08:51 • 01.03.2023

Компания «ВКонтакте» направила сотрудникам письмо, в котором сообщается, что теперь удаленно работать можно только находясь в России. 

«Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России. Нахождение на территории России необходимо для того, чтобы “находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности”», — говорится в письме, копия которого есть у ТАСС. 

В пресс-службе компании также уточнили, что «ВКонтакте» сохранит возможность удаленной работы, но полноформатная удаленка «со всеми доступами возможна только с территории России». 

В конце декабря стало известно, что «Единая Россия» подготовила законопроект, который ограничивает удаленную работу для уехавших из страны россиян. Если документ примут, то правительству предстоит определить перечень специальностей, к которым их не будут допускать.

22 февраля Госдума приняла постановление с рекомендацией Минцифры рассмотреть вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, которые покинули Россию.

Источники: ТАСС 

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