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В Израиле парламент одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни для террористов. Противники нововведения вышли на улицы

19:51 • 01.03.2023

Парламент Израиля принял в предварительном чтении законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов. Автором документа стала депутат Лимор Сон Хар-Мелех от партии «Еврейская мощь». За его принятие проголосовали 55 депутатов, против — девять. 

Как пишет местная пресса, большинство оппозиционных парламентариев не принимали участие в голосовании, предпочтя присоединиться к демонстрантам, вышедшим на акции против судебной реформы в целом и этого законопроекта в частности.

Принятый документ предполагает наказание в виде смертной казни для тех, кто умышленно или из безразличия причиняет смерть гражданину Израиля по расистским или враждебным мотивам по отношению к обществу и с целью причинения вреда гражданам и стране. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что террористы, от рук которых погибли люди, «получают улучшенные условия в тюрьмах, зарплату от Палестинской автономии, а со временем многие из них освобождаются раньше срока по той или иной сделке».

После принятия в предварительном чтении документ поступит на обсуждение военно-политического кабинета, который подготовит его окончательный вариант для парламентского голосования в первом чтении.

В январе 2018 года депутаты от партии «Наш дом Израиль» предлагали аналогичные поправки в законодательство, но тогда дальше утверждения в предварительном чтении законопроект не продвинулся.

Источник: Кнессет Израиля

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