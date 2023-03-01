В Госдуму внесли поправки, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы за «дискредитацию» участников войны в Украине. Ранее об этом просил Пригожин, в ЧВК которого воюют осужденные за тяжкие преступления 

В Госдуму внесли поправки, которые предусматривают уголовную и административную ответственность за «дискредитацию участников специальной военной операции». Об этом в своем телеграм-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, документ защитит всех, кто обеспечивает безопасность страны.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал Володин.

Так, за «дискредитацию» бывших осужденных по тяжким статьям, которые воюют на территории Украины в составе ЧВК Вагнера, в случае принятия закона будут грозить крупные штрафы, а также до 15 лет лишения свободы.

«Штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», — пояснил Володин.

В конце января с просьбой ввести такую ответственность к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Сделал он это после того, как в СМИ стала распространяться информация об осужденных за особо тяжкие преступления, которые выходят на свободу благодаря службе в рядах ЧВК.

Одним из таких случаев, получивших широкую огласку, стало освобождение петербургского предпринимателя Александра Тютина, который был осужден за убийство семьи с двумя детьми на 23 года колонии строгого режима. После нескольких месяцев на фронте он вышел на свободу на 19 лет раньше срока.

Второе чтение поправок состоится 2 марта, итоговое заседание назначено на 14 марта. В базе законопроектов Госдумы текст документа не опубликован.

Источник: Вячеслав Володин

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