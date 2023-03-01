Россия под Угледаром проиграла крупнейшее танковое сражение с начала войны в Украине, потеряв более 130 единиц бронетехники — NYT

За последние три недели российская армия, пытаясь наступать на обороняемый ВСУ Угледар, потеряла более 130 единиц бронетехники. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на представителей украинской армии и собственных корреспондентов на линии фронта.

Авторы издания называют события последних трех недель под Угледаром «крупнейшим танковым сражением» с начала войны в Украине.

Как отмечает газета, к ошеломительной неудаче российских войск привела в первую очередь их неспособность учиться на собственных ошибках — как и в начале войны

российские танки и другая бронетехника атакуют укрепленные украинские позиции колоннами, попадая в засады, подготовленные ВСУ.

По словам украинских военных под Угледаром, они хорошо изучили маршруты, по которым пытается наступать российская армия. Атакующие россияне обычно используют дороги, по обеим сторонам от которых как правило заминированные поля.

В результате, оказавшись под огнем, российская бронетехника не может маневрировать, а съехав с дороги, подрывается на минах.

Информацию NYT подтверждает множество постов и видео в российских телеграм-каналах, в том числе тех, которые поддерживают российскую агрессию.

На многочисленных видео, как правило снятых с украинских беспилотников, видно как наступающие колоннами российские танки и другая бронетехника, попадают под огонь украинских защитников Угледара еще до того, как успевают их заметить.

В некоторых роликах атакующие российские колонны оказываются полностью сожжены, так и не сделав ни единого выстрела, а паникующие экипажи БМП давят собственную пехоту, пытаясь покинуть зону обстрела.

Как пишет NYT, для борьбы с российскими танками ВСУ используют американские противотанковые комплексы Javelin и ПТУР собственного производства «Стугна». С их помощью они обездвиживают или замедляют атакующие колонны, после чего по ним бьет артиллерия, а в некоторых случаях и РСЗО HIMARS.

Источники: The New York Times

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