Минобрнауки проверит РУДН из-за украинских флагов, которые вывесили в рамках выставки землячеств

Минобрнауки проведет служебную проверку Российского университета дружбы народов из-за украинских флагов, которые развесили в здании учебного заведения в рамках выставки землячеств. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

По его словам, недопустимо вывешивать в здании университета флаги государства, «во главе которого — неонацистский режим».

В конце февраля в РУДН прошли выставки земляческих организаций университета. Как рассказала студентка вуза, одна из организаторов выставки украинской культуры, само мероприятие и наличие там флагов Украины было согласовано с руководством РУДН.

«Мы просто объединение студентов, которые провели выставку национальной культуры страны. Больше я ничего сказать не могу. Выставка была согласована с руководством. Там была представлена национальная атрибутика», — пояснила девушка.

В середине октября президент Владимир Путин возмутился попытками отменить русскую культуру и заявил, что выступает против отмены в стране украинской культуры.

«У нас в России проживает около трех миллионов украинцев — ну как же мы можем запретить их язык и культуру? Да у нас и в голове такого нет. Я думаю, во многих наших семьях любят украинские песни, культуру. Еще в СССР были очень популярны хиты на украинском языке. И я думаю, что мы не должны уподобляться тем, кто отменят какую бы то ни было культуру», — сказал тогда Путин.

Источники: ТАСС, Readovka

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