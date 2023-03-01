Иркутских мобилизованных, которые жаловались, что их посылают «на убой», отправили на штурм Авдеевского укрепрайона

Иркутских мобилизованных из полка 1439 отправили в атаку на Авдеевский укрепрайон, сообщают «Люди Байкала». На прошлой неделе они записали обращение к президенту и губернатору, в котором рассказали, что командиры из самопровозглашенной ДНР гонят их на штурм без подготовки и поддержки, стреляя из автоматов и БМП.

«Отправили первый и второй батальоны. Мы ждали перевода [в тероборону], но нас никуда не переводят», — рассказали военнослужащие.

26 февраля военные из Иркутской области записали видеообращение, в котором рассказали, что их передали в подчинение первой Славянской бригаде ДНР, где из мобилизованных бойцов теробороны за один день сформировали штурмовые подразделения.

При этом, по словам военных, они не знают имен, фамилий и званий командиров, которые отдают им приказы, так как те отказываются их сообщать.

«Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как [они] отказываются идти в штурмовые подразделения. <...> Мы оказываемся в безвыходной ситуации, так как командованию безразличны наши жизни», — говорил один из военных на видео.

В тот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отреагировал на обращение мобилизованных из его региона. Он заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны России, а также написал, что в ближайшее время военных переведут к новому месту службы.

«Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись», — отметили мобилизованные в ночь накануне штурма.

Источник: «Люди Байкала»

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