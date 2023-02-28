В Приднестровье с 1 марта начнутся военные сборы

Министерство обороны Приднестровья объявило о начале трехмесячных военных сборов. Они стартуют 1 марта, сообщает РБК.

Принять в них участие смогут мужчины до 55 лет, которые до 28 февраля обратились с соответствующим заявлением и прошли медкомиссию. Участников сборов обеспечат вещами, проживанием и питанием. Неработающим гражданам будут ежемесячно выплачивать 2800 местных рублей. В пересчете на российский рубль это около 10-12 тысяч.

Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика находится на границе с Украиной. 27 февраля ее президент Вадим Красносельский назвал обстановку по периметру республики напряженной, но в то же время призвал соблюдать спокойствие и пообещал, что «если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан».

Незадолго до этого в российском Минобороны несколько раз заявили, что Украина якобы планирует вторжение в Приднестровье.

Руководитель координационного пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк в ответ на это сказала, что украинские военные силы, сосредоточенные вдоль границы с самопровозглашенной республикой, «адекватны той угрозе, какая гипотетически возможна».

В Минобороны Молдавии заявили, что не видят угрозы безопасности. Там информацию о якобы готовящемся вторжении в Приднестровье со стороны Украины назвали ложной и призванной «вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению политической ситуации в Молдове». Президент Молдовы Майя Санду позже подтвердила, что в стране планировался захват государственных зданий членами пророссийской оппозиции и иностранцами.

На территории отделившегося от Молдовы Приднестровья с 1995 года находятся российские миротворцы. После окончания войны между правым и левым берегом Днестра они должны были гарантировать, что бои не возобновятся. В 2020 году на территории республики находилось около тысячи российских военных, писала «Русская служба Би-би-си».

Источник: РБК, «Русская служба Би-би-си»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.