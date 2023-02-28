В Петербурге аспиранта отправили в СИЗО — за разбитые окна и исписанные антивоенными лозунгами стены военкомата

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца аспиранта Санкт-Петербургского академического университета Владимира Миронова по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и «дискредитации» армии (ст. 280.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, ночью 26 февраля Миронов нанес на фасад военкомата в Выборгском районе «определенные надписи», после чего повредил стекла окон здания. Своими действиями молодой человек якобы «выражал явное неуважение к обществу», умышленно «дискредитировал» использование российской армии, а также демонстрировал «неприятие внешней политики государства».

25-летнего аспиранта задержали той же ночью. Телеграм-канал Baza сообщал, что Миронов оставил на стенах военкомата надписи «Нет войне», «Хватит убивать» и «Сколько можно убивать».

«ОВД-Инфо» отмечает, что для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК фигуранта должны были привлекать к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Соответствующее решение должно было вступить в силу за последний год. Правозащитный проект обнаружил у Миронова одно административное дело по этой статье, однако судя по данным на сайте Санкт-Петербургского городского суда, решение по нему еще не вступило в силу.

Источники: Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Baza, «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.