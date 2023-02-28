В Иране неизвестные отравили школьниц, которые участвовали в антиправительственных протестах

Несколько иранских школьниц из городов Кум и Боруджерд, принимавшие участие в антиправительственных протестах, отравлены неизвестным веществом. Об этом пишет The Guardian.

Местные власти уже заявили, что школьницы были отравлены намерено, начато расследование.

При этом иранский замминистра образования Юнес Панахи заявил, что школьниц отравили не боевыми химикатами, и в серьезном лечении девочки не нуждаются. Он также отметил, что по данным следствия, «некоторые люди хотели, чтобы все школы, особенно школы для девочек, были закрыты».

В свою очередь, лечащий врач школьниц сообщил, что те были отравлены фосфорорганическим веществом. Он отметил, что у пациенток наблюдалось сильное потоотделение, рвота, повышенная моторика кишечника и диарея. По словам медика, за свою практику он сталкивался с подобными случаями только в лечении рабочих, которые подвергались воздействию сельскохозяйственных пестицидов. Врач предположил, что школьниц отравили власти с целью запугать и заставить отказаться от дальнейшего участия в протестах.

Как сообщается, после распространения информации об отравлении в местных школах упала посещаемость. По словам учителей, в Куме на занятия продолжает приходить лишь пятая часть учеников. При этом несколько школ были закрыты из-за проводимого расследования.

Иранская правозащитница из Нью-Йорка Масих Алинежад назвала случаи отравления школьниц биологическим терроризмом со стороны властей и призвала ООН расследовать эти инциденты.

«На мой взгляд, эта химическая атака является местью Исламской Республики против храбрых женщин, которые выступили против обязательного ношения хиджаба», — добавила она.

Масштабные протесты в Иране начались в сентябре после задержания полицией нравов 22-летней курдской студентки Махсы Амини за «неправильно надетый» хиджаб. После задержания девушка в состоянии комы попала в больницу, а спустя три дня умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, у девушки случился инсульт. Однако родственники погибшей настаивают, что у нее не было проблем со здоровьем, а причиной смерти стало избиение в полицейском участке.

Когда информация о смерти студентки распространилась в сети, акции протеста начались во многих иранских городах. Их главной движущей силой стали молодые женщины, многие из которых стали демонстративно снимать и сжигать свои хиджабы, что по иранским законам является преступлением.

В ходе жесткого подавления протестов иранские силовики забили до смерти школьницу, которая отказалась спеть патриотическую песню, прославляющую духовное руководство страны. После этого акции протеста и стычки с правоохранителями возобновились с новой силой.

По данным правозащитников, в результате попыток властей подавить протесты погибли по меньшей мере 476 человек, среди них 64 несовершеннолетних и 34 женщины. Около 18 тысяч иранцев были задержаны в ходе митингов. Как минимум четверо участников протестов были приговорены к смерти и казнены.

Источник: The Guardian

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