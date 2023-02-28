В Армении полиция задержала автора антивоенных граффити из России. На родине его обвиняют в вандализме

В аэропорту Еревана Звартноц местные силовики задержали россиянина Никиту Каменского. В России он объявлен в розыск по обвинению в вандализме из-за антивоенных граффити. Информацию о задержании россиянина подтвердили в армянской полиции.

Никита Каменский был задержан в Москве в июле 2022 года. Поводом стали антивоенные граффити, которые он нарисовал на стенах домов в Москве в районе станции метро «Тимирязевская». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о вандализме, а также составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и «дискредитации» российской армии.

После этого Каменский покинул Россию, силовики провели у него дома обыск, а его самого в конце 2022 года объявили в международный розыск.

В Ереван, где его задержали местные силовики, россиянин прилетел из Стамбула. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде из Армении.

Источник: МВД Армении

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.