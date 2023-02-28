У семьи бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 с половиной лет колонии, конфисковали единственное жилье

Московский областной суд признал законным решение суда первой инстанции о конфискации в пользу государства двух домов, которые принадлежали семье бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который отбывает в колонии срок в 15 с половиной лет.

В ноябре 2022 года Серпуховский городской суд удовлетворил иски Росимущества о конфискации недвижимости у семьи Шестуна. «Суд в Серпухове только что удовлетворил в полном объеме иски Росимущества о выселении нас с детьми из жилого дома, а также выселении 86-летней матери-инвалида Александра из ее дома в никуда. Нам дали восемь месяцев находиться в жилье, чтобы мы за это время самостоятельно подыскали себе другую жилплощадь», — прокомментировала тогда это решение супруга Александра Шестуна Юлия.

Она подчеркнула, что решение о конфискации жилья было принято несмотря на то, что адвокаты ее семьи предоставили суду справки об инвалидности матери и о том, что у ответчиков нет другой недвижимости, а также заявление о признании семьи малоимущей.

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил бывшего главу администрации Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по обвинениям в крупном мошенничестве, отмывании денег, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки.

Шестун свою вину не признал, а дело против себя назвал сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью.

В августе 2022 года Домодедовский городской суд Московской области добавил Шестуну еще шесть месяцев колонии строго режима по делу об оскорблении судьи.

Источник: «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.