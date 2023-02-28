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С начала войны в Украине погибли более 8100 гражданских, в том числе 488 детей — ООН

09:31 • 28.02.2023

С начала российского военного вторжения в Украину там погиб по меньшей мере 8101 мирный житель, в том числе 488 детей. Такие данные опубликовало Управление верховного комиссара ООН.

По данным ведомства, ранения получили 13479 украинцев. «Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывчатых веществ с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, с применением реактивных систем залпового огня и ракет, а также авиаудары», — заявили в ООН.

В организации подчеркнули, что реальное количество жертв, вероятнее всего, значительно выше названных цифр, так как  получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные бои, задерживается, и многие сообщения еще не подтверждены.

В частности, это касается жертв среди мирного населения в Мариуполе, Лисичанске, Попасной, Северодонецке и других украинских городах, захваченных российскими войсками после продолжительных штурмов.

По данным ООН, из за войны Украину были вынуждены покинуть более восьми миллионов человек. Больше всего украинских беженцев — полтора миллиона человек — находится в Польше.

Источник: Управление верховного комиссара ООН

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