Полицейским решили смягчить наказание за преступления. Госдума одобрила такой законопроект в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий исключить из перечня отягчающих обстоятельств службу в МВД. Документ внес на рассмотрение депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

Сейчас повышенная ответственность за преступления, совершенные полицейскими, предусмотрена пунктом «о» ст. 63 УК. Эта норма была введена в 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность президента.

В пояснительной записке к законопроекту Синельщиков называет норму «дискриминационной»: «Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо».

Кроме того, депутат ссылается на статистику Генпрокуратуры, согласно которой «количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений». При этом, говорится в документе, на долю сотрудников МВД приходится менее одной трети от этого одного процента.

Старший юрист «Команды против пыток» Петр Хромов в разговоре с «Адвокатской улицей» отметил, что это — данные 2018 года. По его словам, уже в 2019 году количество преступлений, совершенных правоохранителями, выросло на 8,4%, а сотрудники МВД остались «лидерами этого рейтинга».

Источники: Госдума, «Адвокатская улица»

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