«Новая газета Европа»: За год войны в Украине без вести пропали более 1000 российских солдат. Минобороны не помогает родственникам искать тела

За год войны в Украине без вести пропали тысячи российских солдат. Однако родственники не могут похоронить их и получить компенсации от государства. Минобороны не помогает им в поиске тел, а семьям без вести пропавших компенсации не положены.

Многие родственники самостоятельно обзванивают морги, больницы и военные части. Не находя своих близких, они обращаются за помощью в интернете. «Новая газета Европа» проанализировала 10 тысяч тематических постов в группах Вконтакте и обнаружила упоминания 1365 военных, родственники которых потеряли с ними связь.

При этом журналисты отмечают, что цифра 1365 — занижена, так как не все родственники сообщают о пропаже в сети. По оценке экспертов, реальное количество пропавших солдат может превышать отметку в 20 тысяч.

По данным издания, летом 2022 года в боях за Попасную и Рубежный связь с родными потеряли 40 солдат, при наступлении на Пески — еще 20. В сентябре потери резко выросли. За один месяц без вести пропали 170 военных. Большинство из них — в Донецкой и Харьковской областях.

Половина всех пропавших — 640 военных — последний раз звонили родным из Донецкой и Луганской областей. Еще 125 человек пропали в Харьковской области — во время весеннего наступления российской армии и осеннего контрнаступления ВСУ.

В среднем солдаты начинают пропадать примерно через 60 дней участия в боевых действиях, отмечают журналисты.

«Новая газета Европа» пишет, что родственники до сих пор ищут военных, пропавших прошлой весной при штурме Мариуполя. Каждый седьмой проанализированный журналистами пост связан с поиском военных, пропавших весной или летом 2022.

Источник: «Новая газета Европа»

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