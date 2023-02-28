На Камчатке военнослужащего приговорили к восьми годам колонии по обвинению в дезертирстве и нападении на силовика

На Камчатке суд приговорил военнослужащего Тихоокеанского флота Сергея Владимирова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в дезертирстве с оружием в военное время и применении насилия к представителю власти.

Как утверждало обвинение, 9 октября Владимиров самовольно оставил место службы в Камчатском крае и скрылся. Против него завели уголовное дело, а затем силовики пришли к нему домой, чтобы провести обыск и задержать самого Владимирова.

Однако военнослужащий оказал силовикам сопротивление, распылил их сторону перцовый баллончик и попытался скрыться.

Это уже не первое уголовное дело о дезертирстве с оружием, возбужденное после начала российского вторжения в Украину. Так, в январе стало известно о возбуждении дела в отношении восьми мобилизованных из Калининградской области.

По версии следствия, все они самовольно покинули расположение своей части в самопровозглашенной ЛНР, взяв с собой личное оружие, в том числе четыре пулемета. После чего на такси и попутках добрались до подмосковного Подольска, где сдались полиции.

Как пояснил позже адвокат одного из мобилизованных, причиной побега стало нежелание отправляться на передовую без необходимой подготовки и экипировки.

Источник: Следственный комитет России

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