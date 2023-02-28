Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил дать юридическое определение «русофобии» и ввести наказание за ее проявления

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложить дать термину «русофобия» определение на законодательном уровне, а также ввести за проявление русофобии уголовную ответственность. Об этом Фадеев заявил на заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.

«А что такое русофобия? Мы интуитивно это понимаем, но в закон-то как это написать, как это на правовом языке квалифицировать, как квалифицировать деяния? Наша сегодняшняя задача — попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью», — сказал глава СПЧ.

Фадеев посетовал, что сейчас за проявление русофобии со стороны людей, проживающих в других странах, в России не предусмотрено никакой ответственности.

«Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать тех людей, которые проявляют, предпринимают подобные действия против наших сограждан и соотечественников. ... Одно дело восклицать, а другое — подвесить под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в том числе, приговоры возможные», — отметил Фадеев.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала коллегу и призвала Генпрокуратуру и Следственный комитет ввести особое наказание для русофобов. «Общественная опасность повышенная, мы с этим должны бороться», — сказала она.

Фадеева также поддержал начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов. Он предложил «рассматривать русофобию как проявление экстремизма».



Источники: ТАСС, RTVI

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