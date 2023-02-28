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Финляндия начала строить забор на границе с Россией

21:49 • 28.02.2023

Вдоль восточной границы Финляндии и России начали строить забор. Его длина составит около 200 километров, сообщает портал Yle. Ограждение появится в районе пограничного перехода «Иматра»—«Светогорск». 

Издание уточняет, что стена нужна, чтобы затруднить нежелательное пересечение границы со стороны России. 

Рядом с ограждением проложат дорогу, по которой будут ездить пограничные патрули. На некоторых участках установят динамики и освещение. Забор будет проходить в том числе по частным территориям — чтобы его проложить, местные власти будут договариваться с владельцами земель.

Финское правительство начало обсуждать вопрос строительства забора после начала войны в Украине. На него планировали выделить около 140 миллионов евро.

В 2018 году забор с колючей проволокой установили в Литве — на границе с Калининградской областью. В 2019 году аналогичную конструкцию длиной в 93 километра возвели в Латвии — вдоль границы с Россией. В 2021 конструкцию, состоящую из колючей проволоки, также установили эстонцы.

О планах построить аналогичный забор на границе с Калининградской областью заявили власти Польши. Предполагается, что строительство начнется в марте 2023 года. 

Источник: Yle 

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