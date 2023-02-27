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«Засечная черта» в Белгородской области обошлась бюджету в десять миллиардов рублей

18:30 • 27.02.2023

На строительство оборонительных сооружений или так называемой «засечной черты» на границе Украины и Белгородской области потратили почти десять миллиардов рублей. Об этом во время оперативного совещания правительства сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина.

Оборонительная «черта» включает в себя железобетонные противотанковые пирамиды, окопы и взводные опорные пункты, а также другие сооружения. Над строительством фортификационных сооружений, по словам властей, единовременно работали 4,2 тысячи строителей и 680 единиц техники. 

В свою очередь издание «Фонарь» отмечает, что на строительство «засечной черты» потратили в два раза больше бюджетных денег, чем на два «быстровозводимых» инфекционных центра, последний из которых открылся в регионе в конце февраля. 

В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, «засечную черту» достроили несколько дней назад. Он отметил, что работы велись практически круглосуточно, но не сообщил стоимость оборонительных сооружений. 

В конце января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районах, которые граничат с Украиной также ведется подготовка линии обороны. 

Источники: «Фонарь», Александр Богомаз, Роман Старовойт

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