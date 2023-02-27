Во Владивостоке отменили приговор депутату местного Заксобрания от КПРФ Артему Самсонову. Ранее ему назначили 13 лет колонии по обвинению в растлении малолетнего

Приморский краевой суд во Владивостоке отменил приговор депутату местного Заксобрания от КПРФ Артему Самсонову по обвинению в растлении малолетнего.

«Отменили приговор. Направили на новое рассмотрение. Изменили меру пресечения на домашний арест», — сообщается в телеграм-канале депутата.

Позже эту информацию «Интерфаксу» подтвердила пресс-секретарь суда Елена Оленева. Она уточнила, что такое решение суд принял, рассмотрев жалобу защиты Самсонова на вынесенный ему ранее приговор. В ходе заседания Самсонов вину не признал, а дело против него назвал сфабрикованным.

Артема Самсонова задержали в ноябре 2021 года вскоре после того, как он победил на выборах в местное Заксобрание. По версии следствия, в 2018 году, находясь на территории базы отдыха «Лазурный берег» во Владивостоке, Самсонов показал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о том, как его можно использовать.

Сам Самсонов вину отрицал и требовал проверить его на детекторе лжи. В свою очередь, защита депутата заявляла о большом количестве нестыковок и противоречий в показаниях ребенка и его родителей во время очных ставок с обвиняемым.

Самсонов утверждал, что дело против него сфабриковано, а причиной преследования является просьба разобраться с нарушениями в ходе выборов, которую он озвучил на личном приеме у руководителя Следственного управления Приморского края Владимира Фомина.

Адвокаты депутата также отмечают, что донос на Самсонова написала жительница Владивостока, которая ранее уже обвиняла его в том, что он якобы «призывал к поддержке Навального и свержению власти насильственным путем».

В сентябре 2022 года Самсонова приговорили к 13 годам колонии по статье о растлении несовершеннолетних.

Источники: Артем Самсонов, «Интерфакс»

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