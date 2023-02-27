В Италии в результате кораблекрушения погибли десятки мигрантов, в том числе 12 детей 

В Италии недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, в результате кораблекрушения погибли по меньшей мере 59 мигрантов, в том числе 12 детей. Еще десятки человек считаются пропавшими без вести.

Всего, по информации итальянского информагентства ANSA, на борту затонувшего судна, которое плыло из Турции, находились не менее 150 человек — это в основном граждане Афганистана, Ирана, Сомали и Пакистана. 80 из них удалось спасти.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что пропавшими без вести считаются 30 человек. Также, по его словам, тела нескольких мигрантов выбросило на берег.

«Это огромная трагедия, которая показывает абсолютную необходимость решительных действий против каналов нелегальной миграции», — сказал Пьянтедози.

Позже агентство ANSA сообщило, что полицейские задержали одного из спасенных мигрантов. Гражданина Турции подозревают в организации незаконной перевозки людей.

В Италии недавно приняли новый закон, который ужесточил правила спасения на море. Так, теперь суда, могут предпринимать только одну попытку спасения за раз. После этого они обязаны вернуться в порт и не должны продолжать поиски других людей. Критики закона говорят, что он приведет к увеличению жертв среди мигрантов, которые нелегально хотят попасть в Европу.

Источники: BBC, ANSA, Русская служба Би-би-си

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