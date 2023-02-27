В Беларуси местные партизаны подорвали российский самолет-разведчик

Белорусские партизаны провели диверсию на аэродроме «Мачулищи». В результате выведен из строя дислоцировавшийся там российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщили в BYPOL — организации бывших белорусских силовиков, которые борются с режимом Александра Лукашенко.

По их данным, несколько взрывов прогремели на аэродроме, который используют российские военные, рано утром в воскресенье. В результате серьезные повреждения получил российский самолет-разведчик ДРЛО А-50.

«В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит», — сообщили в BYPOL.

Как утверждают в организации, белорусские спецслужбы уже начали выслеживать белорусов, которые комментируют в социальных сетях новости о произошедшем на аэродроме «Мачулищи».

Источник: BYPOL

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