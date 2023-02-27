В Басманном суде зарегистрировано уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского. Его обвиняют по статье о «фейках» про российскую армию

Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского. Поводом стали его антивоенные посты в интаграме и телеграме, отмечает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Следственный комитет обвиняет Глуховского в распространении «фейков» о российской армии по мотиву политической ненависти (п. «в» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд.

Судить писателя будут заочно, Глуховский находится за пределами России. Дело рассмотрит судья Басманного суда Наталья Дударь. Именно она в 2014 году судила братьев Навальных по делу «Ив Роше», в 2015 году приговорила Ильдара Дадина к реальному лишению свободы по так называемой «дадинской статье» (ст. 212.1 УК), а в 2021 избрала меру пресечения в виде запрета определенных действий редакторам издания DOXA.

О том, что на него заведено уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию, Дмитрий Глуховский рассказал прошлым летом: «Моя первая уголовка! Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в Инсте. … Готов повторить все, что там сказано: "Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее!"»

Дмитрий Глуховский — автор трилогии «Метро», романов «Текст», «Пост» и «Сумерки». В октябре 2022 Минюст внес Глуховского в реестр «иноагентов».

Источники: Павел Чиков, The Insider

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