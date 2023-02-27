«Должен иметь полный пакет прав»: Татьяна Москалькова получила от Алексея Навального более 50 обращений и заявила, что все они рассмотрены

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила более 50 писем от Алексея Навального, и что все они были рассмотрены. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

«Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться. И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали, — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — цитирует издание Москалькову.

О результатах проверки она при этом не сообщила.

ТАСС отмечает, что омбудсмен заговорила о Навальном в связи с включением ее в новый санкционный список ЕС. Москалькова заявила, что «представители западных государств пытаются давить на нее, чтобы она поступала так, как они хотят, а именно — осуждала власть и выступала против Крыма, чтобы фактически стала институтом оппозиционности в России».

Москалькова также рассказала, что Глобальный альянс национальных учреждений по защите человека потребовал снять с нее статус А, ранее установленный ООН, на основании того, что омбудсмен «недостаточно защищает Навального, не выступает против российской агрессии и не выступает в качестве оппозиции власти».

Уполномоченная по правам человека в России добавила, что расценивает это как «покушение на свободу совести».

Алексей Навальный находится в заключении более двух лет. За это время он жаловался на пытки бессонницей, неоднократное помещение его в ШИЗО, а также на отсутствие медицинской помощи в колонии и другие формы давления.

В апреле 2021 года, когда политик держал голодовку, добиваясь допуска к нему независимого врача, Татьяна Москалькова говорила об отсутствии «фактов жестокого или грубого обращения» с Навальным.



Источник: ТАСС

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