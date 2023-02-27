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Дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании 

17:30 • 27.02.2023

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом сообщил помощник президента Андрей Фурсенко. 

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Фурсенко напомнил, что в советское время выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — добавил помощник президента, не уточнив, когда именно будет введена эта мера.

21 февраля выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, где срок обучения составляет от четырех до шести лет.

В конце мая 2022 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования и разработать свою собственную.

Источник: «Россия 24»

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