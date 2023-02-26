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Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на участницу антивоенного протеста

13:50 • 26.02.2023

В Рио-де-Жанейро сотрудник российского консульства напал на участницу антивоенного протеста 24 февраля. Видео нападения опубликовала подруга пострадавшей. 

Девушки пришли к зданию российского консульства, чтобы выразить свой протест против российской агрессии в Украине. На кадрах видно, как с территории российской дипмиссии выходит мужчина в рубашке и шортах и направляется к девушке в сине-желтой одежде. Та пытается уйти от него, но он догоняет и бьет ее в спину. «Еще сейчас сильнее получишь», — говорит при этом он. 

Инцидент произошел на глазах у находившихся неподалеку полицейских, которые, вероятно, задержали нападавшего. Видео обрывается, на моменте когда правоохранители вмешались в конфликт. 

По данным издания Globo, пострадавшую гражданку России, ее подругу и нападавшего отвезли в отделение полиции. Там женщина написала заявление, а также прошла медицинское обследование.

Источник: Globo

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