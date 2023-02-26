Режиссера Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста по обвинению в «неповиновении» полицейскому 

Режиссера «Театра переходного периода» Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника Сахарово. Об этом сообщила его дочь Ева Лисовская.

По ее словам, на режиссера составили новый протокол по административной статье.

«Мы вроде нашли, где держат папу, и узнали, что статья административная (такая же как и в прошлый раз). Завтра к обеду станет понятнее, что происходит», — написала Ева Лисовская в фейсбуке.

Владислава Лисовского задержали 10 февраля. Подруга режиссера Татьяна Лазарева рассказала, что когда они вдвоем находились недалеко от метро, к ним подбежали трое полицейских и скрутили Лисовского.

Позже силовики спрашивали, чем занимаются Лисовский и Лазарева, а также проверили их личные вещи. Девушку в итоге отпустили, а Лисовского отвезли в отдел полиции «Выхино-Жулебино». «С его стороны никакого сопротивления не было», — отмечала тогда Лазарева.

На следующий день Лисовского арестовали на 15 суток по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции.

Кроме того, 10 февраля, силовики задержали актера «Театра переходного периода» Ивана Анисимова. Как пишет «ОВД-Инфо», полицейские сначала предъявили ему, что он якобы ругался матом, а затем составили на него административный протокол.

В начале сентября в Москве в подземном переходе на Проспекте мира должны были показать оперетту «Правосудие» по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Тогда полицейские задержали режиссеров, актеров и зрителей «Театра переходного периода». На Лисовского составили протокол о «дискредитации» армии из-за антивоенных постов в фейсбуке и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Источники: Ева Лисовская, «ОВД-Инфо»

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