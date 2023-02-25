«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили на свободу. Его обвиняют в сокрытии убийства

Обвиняемого в сокрытии убийства Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк», отпустили из СИЗО. Внимание на это обратили рязанские СМИ после того, как Мохова кто-то узнал в местном магазине. Позже сообщения об освобождении «скопинского маньяка» подтвердили в главке Следственного комитета по Рязанской области.

Там добавили, что соответствующее решение суд принял в первой половине февраля, а основанием для него стало истечение предельного срока содержания под стражей по вменяемой Мохову статье Уголовного кодекса.

Уголовное дело, по которому сейчас обвиняют «скопинского маньяка», было возбуждено в августе 2022 года после того, как во дворе заброшенного дома в Скопине было найдено тело местного жителя. Силовики задержали подозреваемого, который признался, что убил мужчину в драке после совместного употребления спиртного второго августа. После этого он решил спрятать тело и позвал на помощь своего знакомого, которым оказался Мохов.

Последнему предъявили обвинение в сокрытии убийства и отправили под домашний арест, условия которого Мохов нарушил. Тогда суд заменил меру пресечения на содержание под стражей.

Свое прозвище «скопинский маньяк» Виктор Мохов получил после похищения двух несовершеннолетних девушек, которых он течение нескольких лет держал взаперти, избивал и насиловал. За это он был приговорен к 16 годам и 10 месяцам колонии.

В марте 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вернулся в Скопин Рязанской области. С тех пор его несколько раз привлекали к административной ответственности за несоблюдение установленных ограничений. После отбытия срока Мохов должен регулярно отмечаться в полиции, ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, в котором он живет.

Источник: РИА «Новости»

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