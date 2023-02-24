За год войны в Украине Россия потеряла больше солдат, чем СССР за девять лет войны в Афганистане 

За год войны в Украине Россия потеряла по меньшей мере 15 136 военнослужащих. Это следует из поименного списка погибших, который ведут «Медиазона», «Би-би-си» и команда волонтеров. Официально признанные потери СССР в Афганистане за девять лет составили 15 051 человек. А в ходе двух чеченских кампаний погибли меньше 11 тысяч российских военных.

Составители списка отмечают, что реальное число потерь может быть выше в несколько раз. Кроме того, неизвестно количество российских военных, которые пропали без вести или попали в плен.

Последний раз список погибших в Украине российских солдат обновлялся 12 февраля. С тех пор там появилось свыше тысячи имен, 200 из которых — это призванные по мобилизации.

Всего журналистам удалось подтвердить смерть 1200 мобилизованных. Как пишет «Медиазона», в последние недели приходят данные о больших потерях среди заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера. На сегодня известно о гибели как минимум 1300 бывших заключенных.

Кроме того, за год боевых действий в Украине погибли более 1800 российских офицеров, еще 199 человек — это подполковники, полковники и генералы. Известно о гибели более 120 военных пилотов. Подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит порядка трех с половиной миллионов долларов.

Также «Медиазона» отмечает, что больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию, Дагестан и Краснодарский край.

Источник: «Медиазона»