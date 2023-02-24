В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов. В него войдут управляемые боеприпасы с дальностью действия до 150 километров

Власти США объявили о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в два миллиарда долларов. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжим смотреть, что необходимо, чтобы убедиться, что мы предоставляем Украине все, что нужно для достижения успеха на поле боя», — сказал он.

В свою очередь, CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, уточняет, что в новый пакет войдут, в частности, ракеты HIMARS, артиллерийские боеприпасы, несколько типов беспилотников и оборудование для борьбы с ними, оборудование для разминирования и защищенной связи. Кроме того, часть выделенных средств пойдет на обучение украинских солдат и техническое обслуживание ранее поставленной американской техники и вооружений.

Ранее агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на собственные источники писали, что в новый пакет помощи войдут комплексы JDAM (Joint Direct Attack Munition), позволяющие превратить обычные неуправляемые авиабомбы в корректируемые боеприпасы с GPS-наведением. А также дальнобойные планирующие бомбы GLSDB.

Эти боеприпасы, разработанные совместно специалистами из США и Швеции, запускаются с помощью РСЗО HIMARS, но имеют почти вдвое большую дальность поражения по сравнению с обычными ракетами этих установок — 150 километров против 80.

По словам Салливана, кроме нового пакета военной помощи Украине, сегодня страны G7 объявят о новом раунде экономических санкций, которые будут направлены против стран, экспортирующих в Россию подсанкционные товары.

«Со временем вы увидите, что качество и потенциал российской экономики продолжают снижаться, несмотря на то, что Владимир Путин пытается тратить деньги, чтобы поддержать ее», — заявил Салливан.

Источники: CNN, Reuters

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