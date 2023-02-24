В разных городах России и мира проходят антивоенные акции, посвященные годовщине начала российского военного вторжения в Украину.

Так, сотни людей с украинскими флагами и антивоенными плакатами пришли на акции в израильской Хайфе и на площади свободы в латвийской столице Риге.

В России люди продолжают нести цветы к стихийным мемориалам, посвященным памяти украинцев, погибших в результате российской агрессии. Как правило местом возложения цветов становятся памятники украинским деятелям культуры, таким как статуя Леси Украинки в Москве или монумент Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге. В других случаях россияне несут цветы, траурные ленты, свечи и фотографии разрушенных украинских городов к мемориалам в память о жертвах политических репрессий.

Только за минувшие сутки стало известно о появлении новых стихийных мемориалов в Ханты-Мансийске, Мурманске, Казани, Томске и Армавире.

В Санкт-Петербурге неизвестные антивоенные активисты расклеили по городу наклейки с надписью «Второй год, каждый месяц — февраль, каждый день — двадцать четвертое». Также в городе начали развешивать чёрные ленты.

В ряде российских городов противники войны вышли в одиночные пикеты и были задержаны. Также сообщается о задержаниях людей, принесших цветы к стихийным мемориалам.

В частности, известно о задержаниях во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Нижегородской области.

Источники: Движение «Весна», «7х7», SOTA, «Новая газета Европа», Avtozak LIVE, «ОВД-Инфо»

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