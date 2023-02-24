В Петербурге неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Утром 24 февраля в Санкт-Петербурге у входа на станцию метро «Гостиный двор» 50-летний мужчина, чье имя не называется, выстрелил из травматического пистолета в грудь сотруднику ОМОНа, дежурившему там. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что силовик был госпитализирован, а стрелявший задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании меры пресечения. О мотивах стрелявшего ничего не сообщается.

В свою очередь, издание «Фонтанка» утверждает, что задержанный стрелял не из травматического оружия, а картечью из обреза охотничего ружья.

Источник: СК

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