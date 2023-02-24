«Протест против запрета протестов». Что известно о стрелке, который ранил сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга

Утром 24 февраля в Санкт-Петербурге у входа на станцию метро «Гостиный двор» мужчина выстрелил в прапорщика Росгвардии. Силовика госпитализировали с ранением в живот, а стрелка задержали на месте.

Позже издание 47news сообщило, что стрелял 50-летний житель Петербурга Тигран Хачикян. По данным издания, Хачикян окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени Ленина. Около десяти лет он служил в военно-морском флоте, в том числе на подводной лодке «Акула».

Как пишет «Фонтанка», утром 24 февраля Хачикян доехал на автобусе до станции «Проспект Ветеранов». Затем он пересел на такси, объяснив это тем, что он боялся досмотра на станции «Гостиный двор». Издание отмечает, что с собой у него было два коктейля Молотова, два обреза и по меньшей мере десять патронов с картечью.

Согласно показаниям Хачикяна, он планировал бросить бутылки с зажигательной смесью в салон служебного автомобиля силовиков. Однако до коктейлей Молотова дело не дошло. Около полудня мужчина включил на переносной колонке песню «Вставай, страна огромная» и выстрелил в сотрудника ОМОНа.

После задержания Хачикян объяснил свои действия протестом против запрета протестов, пишет «Фонтанка». По информации издания, он также говорил о «народе, который обворовывают, и о митингах, на которые не собраться». При этом про войну в Украине стрелок не сказал ничего.

Хачикян ранил в живот 43-летнего прапорщика и водителя отряда особого назначения «Бастион». Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Источники: «Фонтанка», 47news

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