Отбывающего 30-летний срок певца Ар Келли приговорили еще к 20 годам за изготовление детской порнографии и совращение малолетних, но в тюрьме он проведет лишь на год больше

Суд в США приговорил певца Ар Келли, получившего мировую известность благодаря песне I Believe I Can Fly, к 20 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении детской порнографии и совращении несовершеннолетних.

На данный момент музыкант уже отбывает 30-летний срок по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете.

В ходе нового процесса защита Ар Келли называла уже назначенный ему срок лишения свободы «фактически пожизненным» и просила, чтобы новое наказание не суммировалось с предыдущим.

«В маловероятном случае, если Келли переживет свой 30-летний срок, нет никаких оснований полагать, что он совершит повторное преступление. Подавляющее большинство преступных деяний Келли было совершено четверть века назад», — подчеркивала защита 56-летнего певца.

В итоге суд в своем решении пошел навстречу адвокатам Ар Келли. «19 лет из 20-летнего тюремного срока будут отбываться одновременно с другим приговором. Один год будет отбываться после отбытия предыдущего наказания», — заявил судья.

Источник: CNN

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