Отбывающего 23-летний срок за изнасилование бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам тюрьмы по обвинению в сексуализированном насилии

Отбывающий 23-летний срок за изнасилование бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам тюрьмы.

В декабре 2022 жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, которые он совершил в 2013 году в отношении некой бывшей модели (ее имя не раскрывается — Прим. «Холода»). По одному пункту обвинения его оправдали, еще по одному делу об изнасиловании присяжные не пришли к единому мнению.

Эти обвинения против Вайнштейна выдвинули четыре женщины, которые утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны продюсера в период с 2004 по 2013 годы. Ему вменяли два случая изнасилования и пять эпизодов сексуального посягательства. Сам Вайнштейн не признал себя виновным и настаивал, что все контакты были по обоюдному согласию.

В марте 2020 года суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году.

Скандал вокруг Вайнштейна разразился летом 2017 года, когда несколько актрис рассказали, что продюсер принуждал их вступать с ним в половую связь. Всего на его действия пожаловались около 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

Источник: Reuters

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