«Мы не можем позволить себе сесть с ним за стол переговоров». Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в годовщину начала войны в Украине 

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину войны провел в Киеве большую пресс-конференцию «Год несломленности», на которую в том числе пригласили иностранных журналистов. Он не стал выступать с речью и сразу перешел к вопросам.

Отвечая на вопрос журналистки CNN о том, почему он считает, что война в Украине закончится в 2023 году, Зеленский сказал, что такой исход возможен при поддержке международных партнеров. Также он выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие России.

«Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит — на нашей стороне. Скажу вам честно, и для меня это важно: я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в РФ. Для меня это очень важно. Пункт номер один», — сказал украинский лидер.

Зеленский заявил, что делает все возможное, чтобы не допустить поставок китайского оружия, в противном случае, по его словам, «есть риск, что будет третья мировая».

Кроме того, президент Украины подверг критике работу Красного Креста и ОБСЕ. В частности, он отметил, что Красный Крест до сих пор не может получить доступ к украинским военнопленным, а также напомнил о том, что 120 крымских татар сейчас находятся в российских тюрьмах по политическим мотивам. По мнению украинского лидера, после войны в международных гуманитарных организациях необходимо провести реформы.

Также у украинского лидера спросили о том, допускал ли он ошибки и какой день был для него самым страшным. По словам Зеленского, он допускал много ошибок, «как и любой живой человек». А самым страшным днем он назвал поездку в освобожденную от российских войск Бучу.

«То, что я увидел. Момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол где-то там, он на земле», — сказал Зеленский.

На вопрос о переговорах с Россией, Зеленский ответил, что они будут возможны только после прекращения огня.

«Путин — уже не тот человек, которым был до полномасштабной войны. Мы не можем позволить себе сесть с ним за стол переговоров», — заявил президент Украины.

Источники: 24 канал

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