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Дети, которые благодарили российских военных на провластном митинге-концерте в Лужниках, действительно из Украины. У двоих из них под российскими обстрелами погибла мать 

19:59 • 24.02.2023

21 февраля на провластном митинге-концерте в Лужниках на сцене рядом с ​​добровольцем из Челябинска Юрием Гагариным с позывным Ангел стояли несколько украинских детей. Военного представили как спасителя 367 детей из Мариуполя, а сами дети на сцене обнимали и благодарили его. «Важные истории» нашли некоторых из них. 

«Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя», — сказала со сцены в Лужниках 15-летняя Аня Науменко. Вместе с ней там была ее младшая сестра Каролина, которая закрывала уши от громких звуков. 

Девочки действительно родом из Мариуполя. Там они жили с мамой Ольгой Науменко и младшим братом Даниилом. В начале войны Ольга Науменко вместе с гражданским мужем Артуром и детьми пряталась от обстрелов сначала в Левобережном центре культуры, а потом в здании Левобережной администрации. 

«Девочка Аня вместе с мужчинами под бомбежками бегала в [магазин] АТБ за продуктами. За детьми смотрели все, кроме мамы», — рассказала жительница Мариуполя Екатерина, которая пряталась с ними в подвале. 

Еще одна жительница города рассказала «Важным историям», что Ольга Науменко вела асоциальный образ жизни. Она погибла в первых числах апреля. Очевидцы говорят, что женщина «выбежала за сигаретами», и ее убило осколками недалеко от 4-й больницы, во дворе которой ее позже похоронили. 

Где сейчас живут дети Науменко — непонятно. На странице Ани в одной из соцсетей местом ее жительства значится подмосковное село Никитское. В то же время двое подростков из Мариуполя сообщили изданию, что она живет в городе, а уехала всего «на неделю». Установить местонахождение ее младшего брата не удалось. 

Еще один ребенок, который стоял в тот день на сцене — 10-летний Костя Ващишин. Судя по фотографиям его родителей Игоря и Кристины в инстаграме он по-прежнему живет в Мариуполе. На снимке, который был опубликован в середине сентября, на сумке Кости повязан российский триколор. 

«Они были абсолютно адекватные, нормальные люди в общении, они осуждали все происходящее. Они не говорили: „Класс, скорее бы Путин пришел, надоело жить в Украине“. Осуждали сам факт войны, бомбежки», — так рассказывает о семье Ващишных их сосед по дому Михаил.

По его словам, Игорь видел своими глазами, что «бомбы падали с самолетов, что это были россияне». Тем не менее Ващишины не собирались покидать Мариуполь, даже несмотря на обстрелы. 

Еще как минимум трое детей, которые стояли на сцене в Лужниках, постоянные гости в передачах на российском телевидении. Это дети Натальи Ситник и Натальи Коваль. Обе женщины вместе с детьми участвовали в шоу Малахова. 

Источник: «Важные истории» 

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