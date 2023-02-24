Бывшего бойца ЧВК Вагнера, который бежал в Норвегию, арестовали за нападение на полицейских 

Бывшего бойца ЧВК Вагнера Андрея Медведева, который ранее незаконно пересек границу Норвегии и попросил политического убежища, арестовали за драку и нападение на полицейских. Об этом со ссылкой на судебное постановление сообщает «Новая газета Европа».

По данным норвежской полиции, в ночь на 22 февраля Медведев ввязался в драку возле бара в центре Осло и был задержан.

«В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его [Медведева] из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников», — говорится в постановлении об аресте.

По словам адвоката Медведева Брюнъюльфа Риснеса, в тот вечер его подзащитный был пьян и когда приехала полиция не понимал, что происходит. На допросе бывший боец ЧВК не признал свою вину. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям и отпустили до суда. Заседание назначено на 25 апреля.

Андрей Медведев получил широкую известность в середине января после того, как рассказал правозащитникам и журналистам о своей службе в ЧВК Вагнера на войне в Украине. В частности, он утверждал, что ему известно о по меньшей мере десяти внесудебных казнях наемников.

В рядах ЧВК под командованием Медведева воевал бывший заключенный Евгений Нужин, видео с казнью которого кувалдой в ноябре 2022 года распространилось в сети.

Обновлено в 21:15. Добавлен комментарий адвоката

Источник: «Новая газета Европа» , TV2

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