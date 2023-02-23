«Ждите. Мы идем к вам». В аннексированном Крыму взломали эфир местных радиостанций и передали обращение главы военной разведки Украины

В аннексированном Крыму неизвестные взломали эфир местных радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» и транслировали обращение к жителям региона главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

«Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите. Мы идем к вам», — заявил глава украинской военной разведки.

Накануне, благодаря взлому, в эфире нескольких российских радиостанций в ряде российских городов прозвучало «оповещение о ракетном ударе».

В конце января хакеры взломали эфир российских телеканалов СТС и ТНТ и показали зрителям из аннексированного Крыма и Белгородской области обращение украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: УНИАН

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